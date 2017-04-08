Evet Mitingine Katılanlar Yenikapı'dan Ayrıldı Ek Görüntü 2

Evet MİTİNGİNE KATILANLAR YENİKAPI'DAN AYRILDI-ek görüntü-2(Tür: İstanbul)

Evet MİTİNGİNE KATILANLAR YENİKAPI'DAN AYRILDI-ek görüntü-2

(Tür: İstanbul)

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