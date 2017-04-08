Evet Mitingine Katılanlar Yenikapı'dan Ayrıldı (2) Ek Görüntü

Evet Mitingine Katılanlar Yenikapı'dan Ayrıldı (2) Ek Görüntü

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Yenikapı, Miting
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