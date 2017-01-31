Evet" Kampanyasına Destek Için Türkiye Turuna Çıktı

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda "Evet" kampanyasına destek olmak amacıyla dün Kocaeli'nden Türkiye turuna çıkan, DSP'nin 2010'daki olağan kurultayında genel başkan adaylarından Erol Özavcı, Düzce'ye ulaştı.



Aracını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri, Cumhurbaşkanlığı forsu, "Ben Kürtüm, Ben Türküm, Ben Lazım, Ben Romenim, Ben Arabım", "Biz Türkiyeyiz", "Referanduma Evet" yazıları ile süsleyen Özavcı, D-100 karayolunu takip ederek Düzce'ye ulaştı.



Çevredeki vatandaşlardan destek gören Özavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine dair yapılacak referandumda, "Evet" kampanyasına destek vermek için Türkiye'yi dolaşacağını söyledi.



"Canımızla, kanımızla Cumhurbaşkanımıza destek vermek için, referanduma 'evet' demek için Türkiye'yi karış karış geziyoruz." diyen Özavcı, şöyle konuştu:



"Bizler bin yıldır bu topraklar üzerinde beraber yaşıyoruz, bir elmanın iki yarısıyız. Hiç karşı karşıya gelmedik. Kardeşler asla karşı karşıya gelemez çünkü Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, dinimiz bir. Her şeyimiz bir. Düşmanımız da bir, gel kardeşim sarılalım. Sen olmasan ben olamam, olsam da tam olamam düşüncesi ile yola çıktık."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek bir lider olduğunu vurgulayan Özavcı, şunları kaydetti:



"Bir liderde olması gereken tüm özellikler Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da mevcuttur. İman, ilim, irfan, bilgi cesaret hepsi var onda. Gelinen son noktada, bugünkü Orta Doğu konjonktüründe, başımızda sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı, halimiz Suriye, Mısır ve Irak'tan farklı olmazdı. Onun için ben de bir Türk vatandaşı olarak aracıma, 'Ben Türküm, ben Kürtüm, ben Lazım, ben Arabım, ben Romanım', ve 'Biz Türkiye'yiz' yazdırarak yola çıktım. Türk milletinin kardeşi olarak referanduma 'evet' diyorum, gelin sizler de 'evet' deyin. Türkiye iyi yerlere gelsin."



Özavcı, Karadeniz Bölgesi'ni dolaştıktan sonra Van, Ağrı, Kars, Diyarbakır'a da uğrayıp yaklaşık 50 ili gezmeyi planladığını, son olarak memleketi Kocaeli'ne döneceğini sözlerine ekledi.



Kocaeli'de yaşayan Özavcı, başkanlık sistemine destek amacıyla daha önce de Türkiye turuna çıkmıştı.