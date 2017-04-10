Evet' Için Sokak Sokak Dolaşıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde eski muhtar Fikri Şimşek, halk oylaması öncesi eşek üstünde sokak sokak dolaşıp seçmenin "evet" oyu kullanması için broşür dağıtıyor.



Gebiz Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışması kapsamında eşeğiyle yola çıkıp, sokak sokak dolaşıyor. "Reisimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, vatan için, millet için, bayrak için 'evet' diyoruz" diye bağıran Şimşek, eşek üstünde vatandaşlara broşür dağıtıyor.



Şimşek, bazen yolda durdurduğu sürücülerle de sohbet ederek, onlardan da halk oylamasında "evet" oyu kullanmalarını istiyor.



Gazetecilere açıklama yapan Şimşek, dört dönem Yunuslar mahalle muhtarlığı yaptığını söyledi.



Eşek üstünde "evet kampanyası" yürüttüğünü anlatan Şimşek, şöyle konuştu:



"Geleceğimiz için, Cumhurbaşkanımız için, çocuklarımızın geleceği için 'evet' diyorum. Hane hane dolaşıp, derdimizi anlatacağım. Türkiye'mi seviyorum, liderim Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Bunun için, çocuklarımızın geleceği için merkebimle mahalle mahalle, ev ev dolaşacağım. Elimden geldiğince, karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışacağım."