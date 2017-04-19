Evet' Diyen 25 Milyon Seçmene Hakaret Ettiler
Referandumda ‘evet’ sonucunun çıkmasının ardından, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Gazeteci Ayşe Hür, yüzde 51,41 ile ‘evet’ diyen vatandaşlara hakaret etti.
Referandumda 'evet' sonucunun çıkmasının ardından, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Gazeteci Ayşe Hür, yüzde 51,41 ile 'evet' diyen vatandaşlara hakaret etti.
Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini öngören halk oylamasının 'evet' ile sonuçlanmasının ardından CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Gazeteci Ayşe Hür, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden, referandumda 'evet' tercihinde bulunan vatandaşlara hakaret etii. İsmet İnönü'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden, halk oylamasında 'evet' diyen seçmenlere, "Her türlü zorbalığa rağmen, bu ülkenin yarısı cesur ve namuslu ya" tweetini paylaşarak referandumda 'hayır' oyu verenler için namuslu ifadesini kullanırken, yüzde 51,41 ile 'evet' tercihinde bulunan 25 milyon 157 bin 25 vatandaşa da 'namussuz' ithamında bulundu.
"Bir ülkeye diktatörlüğü diktatörler değil, ona boyun eğenler getirir"
Daha önce cezaevlerinde kalan PKK'lı teröristleri ziyaret ettiği için tepki toplayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabı üzerinden, "Bir ülkeye diktatörlüğü diktatörler değil, ona boyun eğenler getirir" tweetini paylaşarak referandumda tercihini 'evet'ten yana kullanan seçmenlerin diktatörlüğü getirdiğini iddia etti.
"AKP, taşralılardan ve eğitimsizlerden oy almış"
Gazeteci Ayşe Hür ise 'evet' tercihinde bulunan vatandaşların 'taşralı ve cahil' oldukları iddiasında bulunarak, "AKP gençlerden, kadınlardan, kentlilerden ve eğitimlilerden oy alamamış. Yani yaşlılardan, erkeklerden, taşralılardan ve eğitimsizlerden almış" tweetini paylaşarak 'evet' oyu veren seçmenlere ağır hakaretlerde bulundu.
Referandum öncesi ılımlı bir dil kullanan CHP'li vekillerin, sandıktan 'evet' sonucunun çıkmasının ardından 'evet' tercihinde bulunan seçmenlere ağır hakaretlerde bulunmaları, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. CHP'nin samimi olmadığı yönünde eleştirilerde bulunan sosyal medya kullanıcıları, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Gazeteci Ayşe Hür'e büyük tepki gösterdi. - İSTANBUL