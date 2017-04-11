Evet Demeyen Gelin

16 Nisan'da yapılacak yeni anayasa referandum u öncesi yapılan 'evet-hayır' çalışmaları vatandaşların nikah masasına kadar girdi.Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda; gelinin nikah memurunun "... ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "ediyorum" diye yanıt verdiği, memurun 'evet demelisin' uyarısı üzerine de "kabul ediyorum, tamam diyorum, katılıyorum, evlenmek istiyorum ama o kelimeyi söylemiyorum" dediği görülüyor. Gelinin cevabı üzerine ise nikah salonu deyim yerindeyse yıkılıyor...