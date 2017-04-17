Evet' Çıkınca Söz Verdiği Dairenin Sahibi Oldu

Eskişehir'de referandumda öncesi 'Evet', 'Hayır' bahsine giren iki müteahhitten Cevdet Kılıç, sonuçların açıklanmasının ardından bir dairenin sahibi oldu.



Eskişehir'de iki müteahhit referandum öncesi 'evet, 'hayır' yarışına girmiş, Cevdet Kılıç 'Hayır' çıkması halinde 2 dairesini, Volkan Enver Kılıç ise 1 dairesini vereceğini söylemiş ve karşılıklı sözleşme imzalamışlardı. Cevdet Kılıç, Yüksek Seçim Kurulunun kesin sonuçları açıklamasının ardından, bir değişiklik olmazsa bahse girdiği CHP Odunpazarı Gençlik Kolları eski Başkanı ve müteahhit Volkan Enver Kılıç'tan 150 bin lira değerindeki dairesini alacak. Cevdet Kılıç, daireyi kesin sonuçlar çıktıktan sonra alacağını, nasıl değerlendireceğini ise sonra açıklayacağını söyledi. Referandumda kesin 'Evet' çıkacağını bildiğini ve sonucun istediği gibi çıktığı için mutlu olduğunu belirten Kılıç, "Referandumdan önce bir sürü söylemeler oldu. Biz 'Evet' çıkacağına kesin emin olduğumuzu göstermek için 2 tane daire ortaya koyduk, Hayırcılar da kesin 'Hayır' olacağını, Türkiye hayır diyecek diye söylemlerde bulundu. Bizde onlara dedik ki bu kadar eminsiniz buyurun ben iki tane daire veriyorum, siz de kendinize güveniyorsanız kendinizi ispat edin, boş sözlere milletin karnı tok dedik. Böyle bir iddiada bulunduk. Bir sürü klavye kahramanlarımız vardı. Onlar çıktılar sosyal medya üzerinden ben de varım, ben de varım, kendilerini reklam etmek istediler. Biz de davet ettik, buyurun gelin dedik. Madem ki öyle, basının önünde resmileştirelim. CHP Odunpazarı eski Gençlik Kolları Başkanı Volkan Kılıç kardeşimiz, 'Hayır' çıkacak ben de buna varım dedi, bir daire ortaya koydu. Şimdi aradım kendisini, basın mensubu arkadaşlar bunu resmileştirmek istiyorlar diye. Kendisi de bana Yüksek Seçim Kurulunun 12 günlük yasal süreci var, onu bekleyelim, ondan sonra gerçekleştirelim bunu diye söylemde bulundu. Sadece söylemde bulundu, inşallah kendisi de gelir bunu resmileştirir. Genel Başkanları gibi sözlerinin arkasında durmamazlık yapmazlar. İnşallah gelir verir, biz de aldığımız şeyi nasıl kullanacağımızı açıklarız" ifadelerini kullandı.



Bu referandumun vatana hayırlı olmasını dileyen Kılıç "Öncelikle Evetimiz vatana, millete hayırlı olsun, Başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan şunu bekliyoruz, idam söz verdiler. Vatan hainliği yapan ve cinsel istismar suçu işleyen herkese idam sözü verdiler. İdam istiyoruz. Bu sefer gerçekten hayırlı oldu" dedi.



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