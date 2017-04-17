''Evet' Çıkarsa Şirketi Kaparım' Diyen AKAM Başkanı, Sözünü Tuttu

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz, referandum sonuçlarını yüzde 57.7 oranında hayır, yüzde 42,2 evet oyu çıkacak diye tahminde bulunmuş, bunun üzerine 'Hayır çıkmazsa şirketi kapatırım' demişti. Sosyal medya hesabında konu hakkında açıklama yapan Kiraz, kararını açıkladı.

"HİÇ KIVIRMADAN KAPATACAĞIM"

AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından "İtirazlar sonucu evet sonucu değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz.Sonuç değişemez ise hile hurda demeyeceğim. Kendime başarısız dedirtebilirim ama asla onursuz dedirtmem. Evet çıkarsa biz yokuz" diye yazdı.

"AVRASYA ARAŞTIRMA KAPANDI"

Özkiraz ilerleyen saatlerde ise 'Şaibeli de olsa YSK, 'evet' dedi. Bahane yok, ama yok, ancak yok. Avrasya Araştırma kapandı başka bir isimle de açılmayacak." dedi.

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