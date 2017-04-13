Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin referandum dan 'hayır' çıkması için adeta kendilerini parçaladıklarını ama başaramayacaklarını söyledi. Yıldırım, "'Evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. Evet çıkacak, siz de biteceksiniz" dedi.



Kütahya'yı ziyaret eden Başbakan Yıldırım, Zafer Meydanında düzenlenen mitingde konuştu. Yıldırım, "Memleketimizi sizlerle el ele vererek düzlüğe çıkardık. Önümüze çıkan engelleri aşa aşa sizinle yaptık" diye belirterek, "En son da 15 Temmuz'da yaptık. Darbecilere, alçaklara geçit vermediniz. Allah sizden razı olsun. AK Parti hizmet yapmasın, bu milletin gönlünü fethetmesin diye çalışıyor. Onlar üretmek için değil, ürettirmemek için çalıştılar. Milletin de onlardan bir umudu, beklentisi yok. İstedikleri kadar hayır diye bağırsınlar, Kütahya biliyor ne yapacağını. Kütahya milletin adamlarının yanında saf tuttu. 2007 referandum unda yüzde 81 evet dediniz. Kütahya, Pazar günü yeni bir destan yazmaya hazır mı? Kütahya her zaman bizim baş tacımız. PKK, FETÖ hayır diye kendini parçalıyor. 'Evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. Evet çıkacak, siz de biteceksiniz. Kandil'iniz sönecek, FETÖ de hesabını verecek. Biliyoruz birileri hala vesayet devam etsin, bu düzen sürsün istiyorlar. Bu davayı yok etmek isteyenler önümüze birçok engel çıkardı. Son demeleri de 15 Temmuz. Benim milletim bu teröristlere hak ettiği cevabı verdi. O gece meydanlardaydınız, ülkenize, Cumhurbaşkanınıza, Başbakanınıza sahip çıktınız. Onurlu duruşunuz destan oldu" diye konuştu.



(İHA)