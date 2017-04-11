Evet" Çadırını Ziyaret Eden Dündar Referandumu Anlattı

Referandum çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kent Meydanı'nda bulunan 'Evet' çadırını ziyaret etti.



Çadıra gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dündar, vatandaşların cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında merak ettiği soruları cevapladı. Osmangazi'den yüksek oranda evet oyu çıkacağına inançlarının tam olduğunu ifade eden Mustafa Dündar, "Halkımız ülkemizin geleceği için en doğru kararı verecektir. Batılı ülkeler birlik olmuş, ülkemizde hayır oranının yüksek çıkması için çalışıyorlar. Sebebi ise güçlü ve büyük Türkiye'nin oluşmasını istememeleri. Referandum sürecinde sıkı bir şekilde çalışarak, ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için evet demeliyiz" dedi.



Dündar, "Mevcut sistemde milletvekili seçimini yapıyoruz. Bir parti 276 milletvekili çıkaramazsa tek başına hükümet kuramıyor. Diğer partilerle koalisyon kurmak durumunda kalıyor. 7 Haziran seçiminde bir parti yüzde 42 oy almasına rağmen hükümet kuramadı ve herkesi acaba ne olacak şimdi ? diye bir endişe kapladı. Koalisyon dönemlerinde partiler arasında sürekli anlaşmazlıklar çıktığı için erken seçimler yaşanıyor ve hükümetler iş yapamaz duruma geliyor. 16 Nisan'da yapılacak referandum , partilerin tek başına iktidara gelebilecekleri bir sistemi öngörüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde biz bileceğiz ki oyumuzu kullandık ve bizi yönetecek hükümeti seçtik. Seçilen hükümet göreve başlayarak memleketi yönetecek" diye konuştu. - BURSA