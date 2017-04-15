'Evet' çadırından çalan müzikle böyle dans etti



ESKİŞEHİR - 16 Nisan'da yapılacak olan referandum a sayılı saatler kala Eskişehir'de bulunan bir 'Evet' çadırı önünde dans eden vatandaşın ilginç hareketleri sosyal medyada günün konusu oldu.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına sayılı saatler kaldı. Aylar öncesinden çalışmalara başlayan siyasi partiler kampanyalarına kurdukları çadırlarla devam ediyor. 'Evet' çadırında bulunan vatandaşın ilginç hareketleri izleyenlere sosyal medyada binlerce kez izlendi. Çalan şarkılara yaptığı dans figürleriyle eşlik eden vatandaşın videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Üniversite Caddesi üzerinde çalışmalarını sürdüren 'Evet' çadırında bulunanlarında da bayrak sallayarak destek verdiği vatandaş, dakikalarca adeta kendinden geçerek dans etti.