Evet' Çadırında Memur-Sen'in 'Evet' Açıklaması

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, referandum un bir ülke meselesi, çocuklarımızın geleceğinin meselesi olduğunu belirterek, "Bu ülkede bu milletin üzerinde çok oyunlar oynanmış. İstikrarlı dönemi olmayan bir ülkeyiz" dedi.



Metin Memiş, İsmet İnönü Caddesindeki evet çadırında referandum çalışmaları ve neden evet dediklerini açıkladı.



Daha önce evet çadırının hemen yanında bulunan hayır çadırına uğrayarak neden evet dediklerini anlatan Memiş, ardından evet çadırına geçen Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş referandum da neden evet dediklerini anlattı. Metin Memiş, "Ülkemiz açısından son dönemece giriyoruz. Pazar günü Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir referandum süreci var. Bu süreçte de Memur-Sen ailesi olarak Türkiye'nin 81 vilayetinde yaklaşık 100 ilçesinde 300'den fazla toplantılar gerçekleştirerek niçin evet dememiz gerektiğini anlattık. Buraya gelirken hayır çadırına uğradık, ama oradaki arkadaşlarımızın hayırı anlatmak yerine saldırgan bir tavır gösterdiklerine şahitlik ettik. Bu aslında acizliktir. Hayırın içinin dolu olmadığını görmektir. Tek adamlık diyenlere şunu söylüyoruz. Halkın yüzde 51'inin oyuyla seçilen 1 kişi bu ülkede tek adam olamaz. ya da 15 Temmuz ruhunu anlayamayanlar bu tek adamlık konusunu ortaya koyarak 15 Temmuz ruhunu bilmediklerini gösteriyorlar. Türkiye açısından bu süreç çok önemli bir süreç. Bu mesele ne Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi ne AK Partinin, ne CHP'nin ne de MHP'nin meselesi. Bu bir ülke meselesi, çocuklarımızın geleceğinin meselesi. Bu ülkede bu milletin üzerinde çok oyunlar oynanmış. İstikrarlı dönemi olmayan bir ülkeyiz. 3 dönemlik istikrar var ülkemizde. Rahmetli Adnan Menderes dönemi, Özal dönemi ve 14 yıllık AK parti dönemi ile birlikte millet kalkınmaya başlamış, millet büyümeye ülke gelişmeye başlamış. Onun için görüyoruz ki hayır diyenler kimler diye baktığımız zaman bu gün hayır cephesinde maalesef daha İstanbul kadar nüfusu olmayan Hollanda'nın nasıl agresif davrandığını, Almanya'nın, Danimarka'nın bütün Avrupa'nın nasıl davrandığını görüyoruz. Bu millete her yerden gömlek biçilmiş. Ne zaman millet o gömleği yırtmaya çalışsa maalesef birileri tekrar gömlek biçiyor. Artık batının gömlek biçemediği, milletin kendi iradesiyle kendi başkanını, kendi meclisini seçebileceği bir yapım oluşacak inşallah. Dün Hakkari'deydim. Hakkari'de şuanda atanan kayyumlar harikulade çalışmalar yaparak oradaki vatandaşlarımızında güzel hizmet almaları için mücadele ediyor" dedi.



"Artık birlik olacağız, kardeşlik ruhumuzu güçlendireceğiz" diyen Memiş, "Bütün terör örgütleriyle güçlü bir mücadele verecek ve Türkiye'yi güçlü bir ülke yapacağız. 102 yıllık intikam alma duygusuyla kıvranan batı hala kıvranıyor. İş birlikçileriyle birlikte yalan yanlış haberlerle kafa karıştırmaya çalışıyorlar. 2 dönem Cunhurbaşkanı seçilebiliyor. Bunu birileri öyle anlatıyorlar ki sanki ömür boyu başkan olunacak. Bu saçma sapan bir anlayıştır. Milletin gözlerinin içine baka baka yalan söylemektir. Millet olarak sağ duyumuza sahip çıkarak, hayır diyene de saygı duyarak inşallah hep birlikte bu ülkenin geleceğine bir tuğlada biz koyacağız. Memur-Sen ailesi olarak bu süreçte Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak bizler yaptık. Millet olarak güçlü bir şekilde 17 Nisana uyanmak açısından pazar günü yapılacak referandum un vatanımıza, milletimize güzel günler, evetli günler getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Memur-Sen Genel Başkanı Metin Memiş evet çadırında açıklama yaparken, AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay da evet çadırına ziyarette bulundu. - ESKİŞEHİR