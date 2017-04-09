'Evet' bisikletleri Nazilli sokaklarında

Nazilli AK Parti seçim bisikletiyle sokakları dolaşarak halkı 'evet'e davet ediyor



AYDIN - Aydın'da, AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatının broşürlerle donattığı seçim bisikletleri kenti sokak sokak dolaşarak halkı 'evet'e davet ediyor.

AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı, halk oylamasına günler kala sandıktan 'evet' çıkması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde yoğun tempo ile çalışmalarını sürdüren partililer yeni bir tanıtım atağına girerek halktan destek istedi. İlçe cadde ve sokaklarında halk oylaması için özel olarak hazırlanmış ve üzerlerinde Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin afişlerinin bulunduğu üç tekerlekli bisikletlerle ilginç bir tanıtım atağına geçen partililer ilgi çekiyor.

Bisikletli tanıtım ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Ümit Özcan, "Halk Oylamasına sayılı günler kaldı. Sandığa gidildiğinde neden 'evet' denilmesi gerektiğini halkımıza daha iyi anlatabilmek için farklı bir duyuru yöntemi bulduk. Nazilli'nin Cadde ve sokaklarında gençlik kolları üyelerimizin desteği ile değişimli olarak hem bisiklet binmenin zevkini tadıyor hem de halkımıza neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Vatandaşlar bazen bize alkışlarla destek veriyor. Bazen de bizlere karşılık vererek 'evet' diye bağırarak destek veriyor. Bu yeni tanıtım şekli halkımızın da hoşuna gitti" dedi.