Everton'da Yannick Bolaise Sakatlığı Sebebiyle 1 Yıl Forma Giyemeyecek

Premier Lig ekibi Everton'da Kongolu Yannick Bolaise, sakatlığı sebebiyle takımını 1 yıl yalnız bırakacak.

Everton'da Yannick Bolaise Sakatlığı Sebebiyle 1 Yıl Forma Giyemeyecek

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da sakatlık şoku yaşanıyor. Takımın Kongolu oyuncusu Yannick Bolaise'nin sakatlığı nedeniyle sahalardan 1 yıl uzak kalacağı açıklandı.

HOCASI AÇIKLADI

Konuyla ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulunan Everton Teknik Direktörü Ronald Koeman, Kongolu oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 yıl formasını giyemeyeceğini söyledi.

4 Aralık'ta oynanan Manchester United maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan 27 yaşındaki futbolcunun yapılan ilk kontrollerinin ardından 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Bu sezon başında Crystal Palace'den Everton'a transfer olan Bolaise, Merseyside ekibiyle çıktığı 16 maçta 1 gol atıp 4 asist yapmıştı.

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