Everest'e Rekor Deneyen Dağcı Hayatını Kaybetti

Everest'te rekor deneyen İsviçreli dağcı Ueli Steck, tırmanma denemesi sırasında hayatını kaybetti.



Kariyerinde hızlı çıkış yapan ve çok dayıda ödül alan Ueli Steck, Everest'e daha önce hiç kullanılmamış bir rotayı kullanarak tırmanmak üzere hazırlık yapıyordu. İsviçreli dağcının, dün sabah saatlerinde Nuptse Face yakınlarında tırmanırken görüldüğü ve bu sırada bir kaza geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi. "İsviçre Makinesi" olarak bilinen dağcının, kaymış olabileceği ifade ediliyor. 40 yaşındaki dağcının cansız bedeninin dağlık alanda bulunduğu ifade edildi. - KATMANDU