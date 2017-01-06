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Eve Giren Hırsız Tansiyon Aleti ve Tepsi Çaldı

Eve Giren Hırsız Tansiyon Aleti ve Tepsi Çaldı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir eve giren hırsız evden tansiyon alet ve servis tepsisi çaldı.

Eve Giren Hırsız Tansiyon Aleti ve Tepsi Çaldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir eve giren hırsız evden tansiyon alet ve servis tepsisi çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Vize Polis Merkezine müracaatta bulunan Y.U. ifadesinde, Kale Mahallesi adresinde bulunan yazlık olarak kullandığı ikametinin mutfak camının kırılarak içeriye girildiğini ve 1 adet tansiyon aleti ile 1 adet servis tepsisinin çalındığını söyledi. Y.U. hırsızdan şikayetçi oldu. - KIRKLARELİ

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