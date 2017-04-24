Eve Dönüş

Eve Dönüş, nisan ayında Tatavla Sahne'de sizlerle...Yazan: GnomYöneten: Barış GönenenKostüm: Gizem BenturkDekor Tasarımı: Sami Berat MarcaliIşık Tasarımı: Eren ÇiğdemAfiş - Fotoğraflar: Gizem BenturkOyuncular: Ece Nur Ateş, Irem Yünsel, Tara Demircioğlu, Eren Çiğdem Teşekkürler: Sami Berat...

Eve Dönüş

Eve Dönüş, nisan ayında Tatavla Sahne'de sizlerle...

Yazan: Gnom

Yöneten: Barış Gönenen

Kostüm: Gizem Benturk

Dekor Tasarımı: Sami Berat Marcali

Işık Tasarımı: Eren Çiğdem

Afiş - Fotoğraflar: Gizem Benturk

Oyuncular: Ece Nur Ateş, Irem Yünsel, Tara Demircioğlu, Eren Çiğdem 

Teşekkürler: Sami Berat Marcali, Dilek Tora, B Plani

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Tatavla Sahnesi

Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Eve Dönüş

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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