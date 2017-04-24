Eve Dönüş
Eve Dönüş, nisan ayında Tatavla Sahne'de sizlerle...Yazan: GnomYöneten: Barış GönenenKostüm: Gizem BenturkDekor Tasarımı: Sami Berat MarcaliIşık Tasarımı: Eren ÇiğdemAfiş - Fotoğraflar: Gizem BenturkOyuncular: Ece Nur Ateş, Irem Yünsel, Tara Demircioğlu, Eren Çiğdem Teşekkürler: Sami Berat...
Eve Dönüş, nisan ayında Tatavla Sahne'de sizlerle...
Yazan: Gnom
Yöneten: Barış Gönenen
Kostüm: Gizem Benturk
Dekor Tasarımı: Sami Berat Marcali
Işık Tasarımı: Eren Çiğdem
Afiş - Fotoğraflar: Gizem Benturk
Oyuncular: Ece Nur Ateş, Irem Yünsel, Tara Demircioğlu, Eren Çiğdem
Teşekkürler: Sami Berat Marcali, Dilek Tora, B Plani
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Tatavla Sahnesi
Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B
Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Eve Dönüş
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io