Evden Hırsızlık Zanlısı Genç Kadın Tutuklandı

Samsun'da girdiği evden hırsızlık yapan genç kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısını özel aparatla açarak girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen aynı suçtan çok sayıda suç kaydı bulunan 22 yaşındaki G.S., parmak izinden yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alınan 1 çocuk annesi G.S., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN