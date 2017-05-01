Evden Hırsızlık Yapan Genç Kadın Yakalandı

Samsun'da girdiği 2 evden hırsızlık yapan genç kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. adlı kadın ile Ö.Ç. adlı şahsın evine girdiği ileri sürülen H.Y., (29) evden gümüş ziynet eşyalarını çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili H.Y. adlı genç kadını yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN