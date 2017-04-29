Evden Çıkamayan Yaşlı Kadın Yangında Can Verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında yürüme güçlüğü çektiği için dışarı çıkamayan yaşlı kadın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Meral Özekçin'e (62) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören komşular olayı hemen Altınoluk itfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Edremit'ten takviye ekip de sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak İtfaiye ekipleri, tek başına yaşayan, yürüme güçlüğü çektiği öğrenilen ve bu yüzden dışarı çıkamayan Özekçin'i evde baygın halde buldu. Yoğun duman nedeniyle karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen yaşlı kadın 112 ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



(İHA)