Evdeki uyuşturucu polis köpeği 'Esco' ya takıldı



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin narkotik köpeği ile bir eve düzenlediği operasyonda, 5.4 uyuşturucu ve uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek dün akşam saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Narkotik Dedektör Köpeği 'Esco' destek verdiği baskında 12 parça halinde 5.4 gram satışa hazır metamfetamin, 5 gram esrar ve metamfetamin içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçilirken olayla ilgili Bahar B., ile Musa K. gözaltına alındı. Ayrıca polis evde yaptığı detaylı aramada ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 20 fişek ve 2 şarjör buldu. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.