Evdeki Uyuşturucu 'Esco'ya Takıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, polisin narkotik dedektör köpeği ile bir eve düzenlediği operasyonda, 5.4 gram uyuşturucu ve uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek dün akşam saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği 'Esco'nun da katıldığı baskında 12 parça halinde 5.4 gram satışa hazır metamfetamin, 5 gram esrar, metamfetamin içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçilirken olayla ilgili B. B., ile M. K. gözaltına alındı. Ayrıca polis evde yaptığı detaylı aramada ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 20 fişek ve 2 şarjör buldu.



Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA