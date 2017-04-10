Evde Su Arıtma Cihazı Pazarı' 602 Milyon Dolara Gidiyor
Amway Müdürü Rick Good, "Euromonitor raporuna göre, su arıtma cihazı pazarının 2018 yılında 602 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.
Amway Müdürü Rick Good, "Euromonitor raporuna göre, su arıtma cihazı pazarının 2018 yılında 602 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Bu artışın sebebi Türkiye'de musluk suyunun içilebilir kalitede olmaması ve bilinçli tüketicilerin su arıtma cihazlarına yönlenmesinden kaynaklanıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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