Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Evde Su Arıtma Cihazı Pazarı' 602 Milyon Dolara Gidiyor
Ara
BİST 88.497 %-0,20
DOLAR 3,7306 %0,50
EURO 3,9255 %-0,74
PARİTE 1,0590 %-0,51
ALTIN 150,41 %0,67
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Evde Su Arıtma Cihazı Pazarı' 602 Milyon Dolara Gidiyor

Amway Müdürü Rick Good, "Euromonitor raporuna göre, su arıtma cihazı pazarının 2018 yılında 602 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Evde Su Arıtma Cihazı Pazarı' 602 Milyon Dolara Gidiyor

Amway Müdürü Rick Good, "Euromonitor raporuna göre, su arıtma cihazı pazarının 2018 yılında 602 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Bu artışın sebebi Türkiye'de musluk suyunun içilebilir kalitede olmaması ve bilinçli tüketicilerin su arıtma cihazlarına yönlenmesinden kaynaklanıyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Amway