Evde Sağlık Hizmetleri, Referandumda Göreve Hazır

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, pazar günü gerçekleştirilecek olan referandum da oy kullanmak isteyen evde sağlık hizmeti alan ve hastanede yatan vatandaşlara, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin destek vereceğini belirtti.

Seçim günü hasta vatandaşlara araç tahsisi yapılıp sandıklara kadar taşınacağının bilgisini veren Dr. Akan, "Pazar günü gerçekleştirilecek olan Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nda oy kullanmak isteyen, evde sağlık hizmeti alan veya hastanede yatan vatandaşlarımıza Bakanlığımız tarafından ülke genelinde destek verilecek. Bu anlamda ilimizde de Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımız, ekiplerimiz tarafından sandıklara kadar götürülüp, oy kullanmalarını müteakiben alındıkları noktalara geri götürüleceklerdir"dedi.

Çağrı Merkezi'nden Talep Edilebilecek

Evde sağlık hizmeti alan sisteme kayıtlı hastalara SMS gönderildiğini belirten Dr. Akan, "Hastalarımız bu SMS'e cevap vererek pazar günü oylarını kullanmaya gidebilecekler. Seçim günü Evde Sağlık Hizmetleri koordinasyon merkezimiz açık tutulacaktır. Hastalarımız ya da hasta yakınları Evde Sağlık Hizmetleri'nin '444 38 33' numaralı çağrı merkezini önceden arayarak halkoylamasının yapılacağı gün nakillerinin sağlanmasını talep edebilirler. Talepte bulunan vatandaşlardan evde sağlık hizmetleri ekiplerinin desteği olmadan oy kullanmaya gidemeyecek olanlar belirlenerek, bu vatandaşlarımızın ambulanslarla ve hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere taşınarak oylarını kullanmaları sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.