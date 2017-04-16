Evde Sağlık Hizmeti Araçlarıyla veya Ailelerini Yardımıyla Oy Kullanacakları Sandıklara...

Sivas'ta, bazı hasta ve yaşlılar, evlerinden ambulansla alınarak götürüldükleri okullarda oylarını kullandı.



Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, kentte evde bakım hizmeti verilen yaşlı ve hastalardan oy kullanmak isteyenleri tespit etti.



Bu kişilerin evlerine giden sağlık ekipleri, oy kullanacak vatandaşları sedye ve tekerlekli sandalye yardımıyla alarak, ambulanslarla oy kullanacakları okullara taşıdı. Vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra aynı şekilde evlerine bırakıldı.



Suşehri ilçesinde de evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar ambulanslarla götürüldükleri okullardaki sandıklarda oy kullandıktan sonra evlerine bırakıldı.



İlçede yaşayan ve doğuştan yürüme engelli olan Esra Coşkun (30), Suşehri Çok Programlı Lisesi'ndeki 1025 nolu sandığa engelli arabasıyla getirilerek oyunu kullandı.



Belden aşağısı felçli olan 80 yaşındaki Mehmet Deveci de evde sağlık hizmetleri ekiplerinin yardımıyla sedyeyle taşınarak oy kullanacağı sandığın bulunduğu okula getirildi.



Sandık görevlilerince oy kabininin genişletilmesinin ardından sedyede oyunu kullanan Deveci, tekrar evine bırakılırken, hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.