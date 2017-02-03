Evde Ölü Bulunan Araştırma Görevlisi Çorum'da Toprağa Verilecek

MUŞ'ta evinin banyosunda ölü bulunan Alparslan Üniversitesi'nde (MŞÜ) araştırma görevlisi İsmail Alan'ın cenazesi Ankara'da yapılacak otopsinin ardından Çorum'da toprağa verilecek.



İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü'nde araştırma görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası İsmail Alan, dün öğle saatlerinde polis memuru ev arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde İsmail Alan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Alan'ın cesedi, Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Eşinin de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduğu bildirilen İsmail Alan'ın cenazesi bugün üniversite personeli ve akademisyen arkadaşlarınca alınarak Muş Havalimanından uçakla Ankara'ya gönderildi. Alan'ın cenazesi Ankara'da yapılacak otopsinin ardından memleketi Çorum'da toprağa verilecek. - Muş