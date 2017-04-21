Evde Mahsur Kalan Yavru Köpek Kurtarıldı

Diyarbakır'da, vatandaşların ihbarı üzerine kapısı çilingirle açılan evde ölmek üzere olan yavru köpek kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'ndeki bir binanın sakinleri, bir daireden gelen koku üzerine polis ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.



Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerince, ev sahibine ulaşılamayınca çilingir yardımıyla kapı açıldı. Daire içerisinde arama yapan ekipler, ölmek üzere olan yavru bir köpek buldu.



Yavru köpek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden gelen veteriner hekim tarafından muayene edilerek tedaviye alındı.