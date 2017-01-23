Evde Hem Fizyoterapi Hem Müzikoterapi

YALOVA Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, evde sağlık hizmetleri kapsamında hastalara evde fizik tedavisi uygulamaya başladı. Hastalara evde verilen fizyoterapinin yanında bir de müzikoterapi veriliyor. Çınarcık Çalıca Konutları'nda 8 ay önce evde cam silerken 3. katından düşen ve buna bağlı olarak felç geçiren Ömür Bayındır isimli hastaya yapılan ziyaretle Yalova'daki evde sağlık hizmetleri kapsamında hastalara evlerinde fizik tedavi uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında hastanın 48'inci yaş günü nedeniyle pasta kesen Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Levent Erhan yaptığı fizik tedavisinin ardından ney dinletisi yaparak hastaya moral verdi. Avrupa ve Amerika'da hastalara 'müzikoterapi' adı altında müzik dinlettirilerek tedavi yapıldığı söyleyen Dr.Levent Erhan, "Hastaneye gelecek durumda olmayan hastalar ve yakınları için bu hizmetimiz çok güzel. Onlara evlerinde fizik tedavi uyguluyoruz. Benim ney'e karşı özel ilgim olduğu için bir de mini bir dinleti veriyorum. Hastaların moralleri yükseliyor" dedi.



Yalova'da 8 ay önce cam silerken 3. kattan düştüğünü ve omurgasında kırıklar olduğunu söyleyen Ömür Bayındır, "Hem doğum günümü kutladılar hem de evde fizik tedavisini yaptılar. Bir de konser verdiler. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - Yalova