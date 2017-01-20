Evde Eğitim Hizmeti Gören Engelli Kardelen'in Karne Sevinci

Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci karne sevinci yaşarken, aynı mutluluğu engelli öğrenci Kardelen Sıla Korkmaz da evinde yaşadı.



Geçirdiği trafik kazası nedeniyle engelli olarak evde eğitim hizmetlerinden faydalanan 6'ncı sınıf öğrencisi Kardelen Sıla Korkmaz'ın karnesini Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu evinde kendisine verdi. Karnesini Kaymakam İnci ve Başkan Kadıoğlu'nun elinden alan Kardelen'in yüzündeki sevinç ifadesi dikkat çekti.



"Esenyurt, Kardelen'e bizden daha çok sahip çıktı"



Kardelen'in annesi Fatma Korkmaz, "Esenyurt'ta gelmeden önce birçok yere gittik. Fakat bize her zaman kapılar kapandı. Birçok Rehabilitasyon Merkezi bize yapabilecekleri bir şey olmadığını belirtti. Fakat Esenyurt, Kardelen'imize bizden daha çok sahip çıktı. Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu ve Kaymakamımız Ekrem İnci olmak üzere Esenyurtlu tüm yöneticilerimize sonsuz teşekkür ederiz" diyerek Kardelen gibi bir çok öğrencinin sıkıntıları olduğunu belirtti.



Karnesini Başkan Kadıoğlu ve Kaymakam İnci verdi



Okula gidemeyen ve evinde eğitim hizmetini alan Esenyurt Yusuf Özvatan Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Kardelen Sıla Korkmaz'ın karnesini ve başarı belgesini vererek mutluluğuna ortak olan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Kardelen yalnız değil" dedi.



Başkan Kadıoğlu, Kardelen'in ev ortamından kurtulması ve sosyal çevresini arttırması için Esenyurt Belediyesinin kütüphanesi, spor ve kültür faaliyetlerine katılması yönünde elinden gelen ne varsa yapabileceğini belirtti.



"Hepimiz birer engelli adayıyız"



Kardelenin her zaman yanında olduğunu ve herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Başkan Kadıoğlu, "Kardelen'imizin sağlığına kavuşması ve gözlerindeki ışığın sönmemesi için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Kardelen'in bu gayret ve başarısı tüm öğrencilere örnek olmalıdır. Kızımızın daha mutlu olabilmesi için belediyemizin spor tesisleri, kültür tesisleri, kütüphane ve tüm sosyal alanları sonuna kadar Kardelen'in hizmetindedir" diyerek ne zaman isterse gidebileceğini belirtti. - İSTANBUL