Evde Eğitim Gören Yağmur Pehlivan'ın Karne Sevinci

Gümüşhane kent merkezinde hastalığı nedeniyle evde eğitim gören 1.sınıf öğrencisi Yağmur Pehlivan, karnesini de evinde aldı.



Dumlupınar İlkokulu 1. sınıf öğrencisi "Süregelen" hastası Pehlivan'a karnesini takdim etmek üzere İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, Dumlupınar İlkokulu Müdürü İsa Aslan ve öğretmeni Neriman Karakaş, evine gitti.



Süregelen hastalığı nedeniyle evinde eğitim gören Pehlivan'a karne ve başarı belgesini veren İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, "Çocuklarımıza evinde eğitim verilmesi, öğretmenlerimizin gelip onları yetiştirmesi çok büyük bir fedakarlık. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Yağmur Pehlivan'ın babası Merdin Pehlivan ise karnesini vermek için evlerine kadar gelen heyete ve özellikle öğretmenine teşekkür etti.



Başarılı bir eğitim dönemi geçiren ve başarı belgesi alan Pehlivan'a çeşitli hediyeler de verildi. - GÜMÜŞHANE