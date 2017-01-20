Evde Eğitim Gören Öğrencilerin Karne Sevinci

Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve eşi Emel Çelik ile İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve eşi Nuray Özen, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören Selin Nur Özen'in ve Elif Sultan Karabayır'ın 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem karnelerini verdi.



İlk olarak Gökmeydan Mahallesi'nde oturan Selin Nur Özen'in karnesini veren Vali Çelik ve eşi Emel Çelik, birinci dönemi takdir ile bitiren öğrenciye çeşitli hediyeler verdi. Selin Nur Özen'in sabah okulda öğleden sonra ise evde ikili eğitim aldığını öğrenen Vali Çelik, "Öğrencilerimizin iyi bir eğitim almalarını sağlamak için devlet olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımıza büyük bir değer veriyor, iyi bir eğitim almalarını önemsiyoruz. Devletimizin önem verdiği projeler arasında olan "Evde Eğitim" programı, her ne koşulda olursa olsun çocuklarımıza güzel bir hizmet sunmaktadır. Çocuklarımız, bizim en değerli ve kıymetli birer parçamızdır" dedi.



Müzik dinlemeyi ve kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen öğrenci Selin Nur Özen de, kendisine eğitim veren bütün öğretmenlerine teşekkür etti. İyi bir eğitim alarak ileriki hayatta insanlığa faydalı bir insan olmak istediğini dile getiren öğrenci Özen, Vali Çelik ve eşi Emel Çelik'e kendisine bu güzel anı yaşattığı için teşekkür etti.



Daha sonra Vali Çelik ve eşi Emel Çelik, doğuştan 'Epidermolysis Bullosa (EB)' adlı deri hastası olan ve sürekli vücudunda yaralar oluşan Elif Sultan Karabayır'ın karnesini Emek Mahallesi'ndeki evinde verdi.



Babası Osman Karabayır'dan Elif'in hastalığı hakkında bilgiler alan Vali Çelik ve eşi Emel Çelik, karne hediyesi olarak öğrenci Karabayır'a çeşitli hediyeler verdi. Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu evde eğitim sisteminin çocukların gelişmesine ve sosyal hayatın içerisinde olmasına büyük katkı sağladığını hatırlatan Vali Çelik, "Elif'in tedavisi ve eğitimi ile yakından ilgileniyoruz. Elif, hep güler yüzlü cana yakın bir kızımız. Hastalığı nedeniyle okula gidemiyor ama karnesini biz ona getirdik. Başarılarının devamını diliyor, gelecek hayatında hep mutlu olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.



İngilizce öğretmenliğinin idealleri arasında olduğunu aktaran Elif Sultan Karabayır ise, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti bildirdi. Bu güzel anı yaşatan herkese teşekkür eden Elif, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın ve Eskişehir Valiliği'nin kendine büyük desteği olduğunu kaydetti. - ESKİŞEHİR