Evde Eğitim Gören Öğrenci Karne Aldı

Kızılcahamam'da evde eğitim gören bedensel engelli Şevval Koçak, karne sevincini yaşadı.



Kızılcahamam Anadolu Lisesi Müdürü Esen Keskin, 9 C sınıfı öğrencisi Şevval Koçak'ı evinde ziyaret etti.



Bedensel engelli olması dolayısıyla evde eğitim gören Koçak'a karnesini ve takdir belgesini veren Keskin, başarı diledi.



Şevval Koçak'ın babası Ali Koçak da, okul müdürü ve yöneticilerine teşekkür etti.