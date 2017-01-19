Evde Eğitim Alan Öğrenciye Öğretmenlerinden Ziyaret

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu bir süre yatağa bağımlı hale geldiği için evde eğitim alan 12. sınıf öğrencisi Büşra Erkan, karnesini de evinde alacak.



Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Erkan, Kızıltepe Viranşehir karayolunda, 30 Kasım 2016'da, yolun karşısına geçerken bir tırın çarpması sonucu kalça, omuz ve ayaklarında meydana gelen kırıklar nedeniyle yaklaşık bir yıl yatağa bağımlı kalacak. Erkan, evde eğitim hizmeti sayesinde derslerinden geri kalmadı. Haftada 14 saat evde eğitim alan Büşra Erkan'ı öğretmenleri ziyaret etti.



Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazasının ardından eğitimine evde devam etmek zorunda kaldığını söyledi. Geçirdiği ameliyatlarının başarılı geçtiğini belirten Erkan, ancak yaklaşık 1 yıl süresince yatağa bağımlı olacağını aktardı.



Evde eğitim hizmeti sayesinde derslerinden geri kalmadığını anlatan Erkan, "Öğretmenlerimin evde ders vermeleri beni çok sevindirdi. Güzel bir duygu. Beni yalnız bırakmadılar. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Devletin bu imkanı vermesinin çok güzel olduğunu, bu sayede derslerinden geri kalmadığını dile getiren Erkan, okulundan ve arkadaşlarından ayrı kaldığını için çok üzüldüğünü ancak evde aldığı eğitimin kendisine moral olduğunu bildirdi.



"Okulda durumum iyiydi. Bir anda okuldan ayrılmam zor oldu. Karnemi de öğretmenlerim eve gelerek verecek. Beni yalnız bırakmayacaklar. Bu ilgiden dolayı öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum." diyen Erkan, geçirdiği trafik kazasına rağmen karne almanın sevincini yaşayacağını ifade etti.



"İyi bir sonuç da alıyoruz"



Kızıltepe Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü İmran Tekin de Erkan'ın başına talihsiz bir olay geldiğini anlatarak son sınıf öğrencisi olduğu için önünde bir sınav maratonu olduğunu söyledi.



Başarılı öğrencilerinin başına böyle bir olay geldiği için üzüldüklerini belirten Tekin, şöyle devam etti:



"2009 yılından bu yana evde ve hastanede eğitim hizmeti yönergesi var. Buna göre, öğrencimizin haftada 14 saat eğitim alması uygun görüldü. Düzenli bir şekilde evde eğitim gören Büşra'ya karnesini de evinde vereceğiz. Öğretmenler gerçekten bu konuda tam destek verdi. Programlarını birlikte oluşturduk ve eksiksiz sıkıntısız bir şekilde düzenli bir şekilde evde eğitim hizmetini Büşra kızımıza verdik. İyi bir sonuç da alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda kızımız toparlanır; arkadaşlarına, eğitim ortamına kavuşur."



Büşra Erkan'ın babası Ferhat Erkan ise evde eğitim hizmeti sayesinde kızının derslerinden geri kalmadığına dikkati çekerek yetkililere ve öğretmenlere teşekkür etti.



Erkan, "Devletin böyle bir imkan vermesi çok güzel. Kızım son sınıfta okuyor. Allah razı olsun geri kalmaması için ellerinden gelenini yapıyorlar. Kızım başarılı bir öğrenciydi." dedi.