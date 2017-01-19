Evde Eğitim Alan Kanserli Öğrenciye Karnesi Verildi

Şehzadeler ilçesinde yakalandığı lenf kanseri nedeniyle evinde eğitim alan ilkokul öğrencisi Zelal Çirmik'e karnesi evinde verildi.



Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ile öğretmeni Asiye Çelik, Zelal Çirmik'in Bayındırlık Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.



Zelal'e hepsi pekiyi olan karnesi ile çeşitli hediyeler veren Çorumluoğlu, Sinan- Belkıs Çirmik çifti ile sohbet etti, sorunlarını dinledi.



Aile'nin Zelal'in geçen yaz tatilinde lenf kanserine yakalandığını ve tedavisi için her gün İzmir'e gitmek zorunda olduklarını aktarması üzerine Kaymakam Çorumluoğlu, aileye ulaşım konusunda gereken desteğin sağlanacağını belirtti.



Çorumluoğlu, devletin eğitime verdiği önemi anlatan Çorumluoğlu, şöyle konuştu:



"Bir öğrencinin eğitiminden geri kalmaması için evine bir öğretmen görevlendiriliyor. Bunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Çocuğumuzun gözündeki okuma hevesini, yaşam ışığını da gördüğümüzde gelecek nesillerimizin güven altında olduğunu hissediyoruz. Kızının tedavisi için her gün İzmir'e gidip gelmesi gereken ailemize, ulaşım konusunda gereken desteği Kaymakamlık olarak vereceğiz."



Karnesine erken kavuşan Zelal Çirmik, lisede okuyan ablasının da derslerinde kendisine yardımcı olduğunu aktararak okuyup doktor olmak istediğini söyledi.