Evde Çıkan Yangında Öldü

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 62 yaşındaki Meral Özekçin yaşamını yitirdi.



Altınoluk Mahallesi'nde akşam saatlerinde Meral Özekçin'e ait evde, yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler, Meral Özekçin'i hareketsiz halde buldu.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özekçin'in dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.



Meral Özekçin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yaplımk üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



- Balıkesir