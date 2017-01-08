Evde Çıkan Yangında Öldü

– ORDU'nun Altınordu İlçesi'nde ahşap evde çıkan yangında 52 yaşındaki Engin Aksu öldü.



Olay dün gece yarısı Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Saraycık Mahallesi Elmalı Mevkisi'nde meydana geldi. Engin Aksu'nun kaldığı tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm binayı saran yangında, kaldığı odada dumandan etkilenerek çıkamayan Engin Aksu yanarak can verdi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerinin söndürülmesinin ardından evden çıkarılan Engin Aksu'nun cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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