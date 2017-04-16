- Evde bakım hizmeti gören hastalar da oylarını kullanıyor



ANKARA - Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Nisan referandum unda sandığa gitmekte güçlük çekecek başta yatalak hastalar olmak üzere tüm hastaların oy kullanabilmesi için bir uygulama başlatmıştı.

Uygulama kapsamında hasta olan vatandaşlar talep ettikleri sürece oy kullanabilmek için ambulanslarla ulaştırma imkanından yararlanması sağlanmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı bu hizmetle ambulans ve sedye ile Gölbaşı Şahin Sevin İlkokulu'na getirilen Çiçek Kara, yakınlarının yardımı ile 1138 nolu sandıkta oyunu kullandı.

(GNC-BT-