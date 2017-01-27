Evcil Hayvan Sahiplerini Buluşturan Uygulama Çıktı

Evcil hayvan sahiplerini ve tüm hayvanseverleri tek çatı altında buluşturan Petsbook'un akıllı telefon uygulaması çıktı. Artık Petsbook bir tık uzağında.

Apple Store'da yayınlandıktan yalnızca 2 gün sonra favorilere giren Petsbook uygulaması sayesinde can dostlarımız olan hayvanlara çok daha yakın olabilirsin.

PETSBOOK'TA ÜCRETSİZ EVCİL HAYVAN SAHİPLENEBİLİRSİN

'Satın alma, sahiplen!' sloganıyla yola çıkan Petsbook'ta yüzlerce evcil hayvan sahiplendirme ilanına ulaşabilir, ilan sahipleriyle görüştükten sonra ücretsiz evcil hayvan sahiplenebilirsin. Eğer senin de sahiplendirmek istediğin bir evcil hayvan varsa, ilan vererek diğer kullanıcılara rahatlıkla erişebilirsin.

PETSBOOK UYGULAMASINDA NELER VAR

Evcil dostuna profil açıp onunla ilgili paylaşmak istediğin fotoğraf ve videoları paylaşabilir, diğer kullanıcıların paylaştıklarını takip edebilirsin.Evcil hayvan ilanlarından yüzlerce yuva bekleyen cana ulaşabilir, ücretsiz olarak evcil hayvan sahiplenebilirsin. Dilersen kendi ilanlarını da ekleyip bir canın yuva bulmasını sağlayabilirsin.Petsbook yalnızca diğer evcil hayvan sahipleriyle eğlenceli vakit geçirebileceğin bir ortam sunmakla kalmıyor, evcil dostuna dair merak ettiklerine yanıt bulmayı da amaçlıyor. Uzman hekim ve eğitmenler en sık sorulan soruları hem video yoluyla hem yazılı olarak cevaplıyor, konuyla ilgili tecrübesi olan evcil hayvan sahibi kullanıcılar da cevaplarıyla destek oluyor.