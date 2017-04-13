Ev Yapımı Pizza

chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Ev Yapımı Pizza

chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Pizza hamurunu hazırlayacağız ve domates sosu yapacağız, ve üç çeşit pizza hazırlayacağız.Ardından calzone yapacağız. Fırınlayacağımız pizza ve calzoneyi afiyetle yiyebilirsiniz.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Ev Yapımı Pizza

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Karşıyaka, İzmir, Nefi