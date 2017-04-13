chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.



Pizza hamurunu hazırlayacağız ve domates sosu yapacağız, ve üç çeşit pizza hazırlayacağız.Ardından calzone yapacağız. Fırınlayacağımız pizza ve calzoneyi afiyetle yiyebilirsiniz.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : TheChef4U



Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A



Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Ev Yapımı Pizza



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır