Ev Yapımı Pizza
chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Pizza hamurunu hazırlayacağız ve domates sosu yapacağız, ve üç çeşit pizza hazırlayacağız.Ardından calzone yapacağız. Fırınlayacağımız pizza ve calzoneyi afiyetle yiyebilirsiniz.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Ev Yapımı Pizza
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io