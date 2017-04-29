Ev Yapımı Makarna
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
TheChef4U, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
"İlk olarak makarna hamurunu hazırlayacağız, ardından raviolinin iç malzemesini hazırlayacağız. Açtığımız makarna hamurlarını makarna kesme makinesiyle keseceğiz ve domates sosunu hazırlayacağız. Pişirdiğimiz makarna ve ravioliyi afiyetle yiyebilirsiniz."
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Ev Yapımı Makarna
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io