Ev Yapımı Makarna

TheChef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Ev Yapımı Makarna

TheChef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

"İlk olarak makarna hamurunu hazırlayacağız, ardından raviolinin iç malzemesini hazırlayacağız. Açtığımız makarna hamurlarını makarna kesme makinesiyle keseceğiz ve domates sosunu hazırlayacağız. Pişirdiğimiz makarna ve ravioliyi afiyetle yiyebilirsiniz."

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 16.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 16.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Ev Yapımı Makarna

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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