Ev Yangınları

Muratpaşa ilçesinde iki evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Balbey Mahallesi 338 Sokak'taki Ferdi Sarıkaya'ya ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekerken, yangının bitişikteki müstakil evlere sıçrama ihtimali nedeniyle mahalle sakinleri korku ve panik yaşadı.



Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangının, evde olmayan ev sahibinin açık unuttuğu elektrikli ısıtıcıdan çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.



Muratpaşa ilçesindeki ikinci yangın ise Etiler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki daire çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangını çıkardığı ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen ev sahibinin kardeşi polis tarafından gözaltına alındı. Yangın evde büyük çapta hasara yol açtı.