Ev Yangını - Bolu

Bolu'da tek katlı betonarme binada yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Uygur Sokak üzerinde bulunan ve bir dönem Halk Evi olarak kullanılan tek katlı betonarme binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Binadan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.



Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, binanın bodrum katında meydana gelen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.