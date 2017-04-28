Ev Yangını: 1 Ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Özlem Atik, üst katta oturan ev sahibi Yüksel Sarıtaş'ın (63) ikametindeki dumanı fark edince komşulardan yardım istedi.



Daha sonra eve giren Atik, Sarıtaş'ın torunu Gürkan Kınayer'i (14) dışarıya çıkarttı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Eve giren sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Sarıtaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Sarıtaş'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.