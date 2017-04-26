Ev'vel Zaman

İstanbul'un merkezinde, şimdiki zamanın kıyısında bir evde yaşayan orta sınıf bir aile...Kentsel dönüşüm giderek hızlanmakta, tüm kentin hafızasını mekansızlığa mahkum etmektedir.

Ev'vel Zaman

İstanbul'un merkezinde, şimdiki zamanın kıyısında bir evde yaşayan orta sınıf bir aile…

Kentsel dönüşüm giderek hızlanmakta, tüm kentin hafızasını mekansızlığa mahkum etmektedir. Geçmişin yeniden başladığı, geleceğin şimdiden bittiği vakitler… Gündelik dertlerine gömülmüş olan karakterler tıpkı Anton Çehov'un tarihin dönüm noktasında yer alan Vişne Bahçesi'nde olduğu gibi değişimin bu denli yakında, hızlıca ve kuralsızca olduğunu kavramakta güçlük çekerler. Önceden hep varoşlardakilerin başına gelen ve reflekssiz kaldıkları, artık kapılarına dayanan bu gerçeklik, onları köklerinden ayrılmaya zorlamaktadır.


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Oyuncular: Bedir Bedir, Funda Eryiğit, Esme Madra


Yazan: Gülce Uğurlu


Yöneten: Gülce Uğurlu


Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Sanat Mahal

Mekan Adresi : Sakarya Mah. Atatürk Cad. No: 90

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Ev'vel Zaman

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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