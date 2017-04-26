Ev'vel Zaman
İstanbul'un merkezinde, şimdiki zamanın kıyısında bir evde yaşayan orta sınıf bir aile...Kentsel dönüşüm giderek hızlanmakta, tüm kentin hafızasını mekansızlığa mahkum etmektedir.
İstanbul'un merkezinde, şimdiki zamanın kıyısında bir evde yaşayan orta sınıf bir aile…
Kentsel dönüşüm giderek hızlanmakta, tüm kentin hafızasını mekansızlığa mahkum etmektedir. Geçmişin yeniden başladığı, geleceğin şimdiden bittiği vakitler… Gündelik dertlerine gömülmüş olan karakterler tıpkı Anton Çehov'un tarihin dönüm noktasında yer alan Vişne Bahçesi'nde olduğu gibi değişimin bu denli yakında, hızlıca ve kuralsızca olduğunu kavramakta güçlük çekerler. Önceden hep varoşlardakilerin başına gelen ve reflekssiz kaldıkları, artık kapılarına dayanan bu gerçeklik, onları köklerinden ayrılmaya zorlamaktadır.
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Oyuncular: Bedir Bedir, Funda Eryiğit, Esme Madra
Yazan: Gülce Uğurlu
Yöneten: Gülce Uğurlu
Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Sanat Mahal
Mekan Adresi : Sakarya Mah. Atatürk Cad. No: 90
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Ev'vel Zaman
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır