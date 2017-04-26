İstanbul'un merkezinde, şimdiki zamanın kıyısında bir evde yaşayan orta sınıf bir aile…



Kentsel dönüşüm giderek hızlanmakta, tüm kentin hafızasını mekansızlığa mahkum etmektedir. Geçmişin yeniden başladığı, geleceğin şimdiden bittiği vakitler… Gündelik dertlerine gömülmüş olan karakterler tıpkı Anton Çehov'un tarihin dönüm noktasında yer alan Vişne Bahçesi'nde olduğu gibi değişimin bu denli yakında, hızlıca ve kuralsızca olduğunu kavramakta güçlük çekerler. Önceden hep varoşlardakilerin başına gelen ve reflekssiz kaldıkları, artık kapılarına dayanan bu gerçeklik, onları köklerinden ayrılmaya zorlamaktadır.





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Oyuncular: Bedir Bedir, Funda Eryiğit, Esme Madra





Yazan: Gülce Uğurlu





Yöneten: Gülce Uğurlu





Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Bursa Sanat Mahal



Mekan Adresi : Sakarya Mah. Atatürk Cad. No: 90



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Ev'vel Zaman



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır