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Ev Tekstilcileri, İhracat İçin Teknik Tekstile Odaklanılmasını İstiyor
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Ev Tekstilcileri, İhracat İçin Teknik Tekstile Odaklanılmasını İstiyor

Türkiye'nin teknik tekstilde eksikleri olduğunu dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Karaçor, Almanya'nın ev tekstili ihracatını göstererek bu alana ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Ev Tekstilcileri, İhracat İçin Teknik Tekstile Odaklanılmasını İstiyor

Türkiye'nin teknik tekstilde eksikleri olduğunu dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Karaçor, Almanya'nın ev tekstili ihracatını göstererek bu alana ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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