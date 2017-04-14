Ev Tekstilcileri, İhracat İçin Teknik Tekstile Odaklanılmasını İstiyor
Türkiye'nin teknik tekstilde eksikleri olduğunu dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Karaçor, Almanya'nın ev tekstili ihracatını göstererek bu alana ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin teknik tekstilde eksikleri olduğunu dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Karaçor, Almanya'nın ev tekstili ihracatını göstererek bu alana ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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