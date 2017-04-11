Ev Sahibinin Elinden Kaçan Hırsız Polisten Kaçamadı

Samsun'da özel bir aparatla kapıyı açarak hırsızlık için girdiği evde ev sahibine yakalanan ve elinden kaçan şüpheli kadın, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Dilber Y.(25), bir apartmana girerek evin zilini ve kapısını çaldı. İçeriden herhangi bir ses çıkmayınca yanında getirdiği sert bir cisimle kapıyı açarak eve girdi. O esnada dışarıda olan ve eve gelen ev sahibi Merve A., şüpheliyi fark ederek yakalamaya çalıştı. Şüpheli Dilber Y. kendisini tutan ev sahibinin elinden kurtularak kayıplara karıştı. Genç kadının durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Dilber Y.'nin daha önceden de hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN