Ev Sahibine Yakalanan Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

SAMSUN'da iddiaya göre, hırsızlık yapmak için girdiği evde ev sahibine yakalanan 25 yaşındaki Dilber Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



Olay dün İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi Emir Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Dilber Yılmaz, 19 yaşındaki Merve Altuntaş'ın oturduğu dairenin kapı zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca da kilidi sert bir cisimle açıp evin içine girdi. Kısa süre sonra eve dönen Merve Altuntaş, Yılmaz'ı evin içinde yakaladı. Ancak şüpheli kurtulup kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelip çevrede araştırma yapan polis, şüpheliyi yakaladı. Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Dilber Yılmaz savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



- Samsun