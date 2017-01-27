Ev Sahibi Olmanın Heyecanını Yaşadılar

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Çorum'da inşa edilen ve 811 ailenin başvurduğu 140 toplu konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.



Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen kura çekim töreninde konuşan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, önceki nesillerin çektiği sefalet ve onların gayretleriyle bugün Türkiye'nin müreffeh bir ülke haline geldiğini söyledi.



Devletin ve hükümetin dünyayı hayran bırakan, dünyanın dikkatini çeken bir kalkınma hızıyla yüksek hedeflere emin adımlarla yürüdüğünün altını çizen Kılıç, "Devletimiz ve hükümetimiz sosyal devlet olmanın bilinciyle dezavantajlı kesimlere, alt gelir gruplarına yönelik oldukça kapsamlı programlar yürütmektedir. Bu programlardan bir tanesi de yine dünya ülkelerinin bizden kopya etmeye çalıştığı bir metotla toplu konut yönetimi metoduyla ülkemizdeki insanları konut sahibi yapma projesidir." dedi.



Törende şehit ailelerinin de konut sahibi olacağını belirten Kılıç, kura sonucu evlerine kavuşacak olan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.



"Sosyal konutların 595 bin 449'u teslim edilmiştir"



TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca da TOKİ'nin 58'inci hükümet döneminden 65'inci hükümete kadar "Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında 81 ildeki 3 bin 359 şantiyede 765 bin 238 konut rakamına ulaştığını söyledi.



Üretilen konutların yüzde 85,56'sının sosyal konut niteliğinde olduğunu ifade eden Karaca, "Yapılan sosyal konutların 595 bin 449 adedi teslim edilmiştir. Söz konusu işler çerçevesinde 85,56 milyarlık 5 bin 664 adet ihale sonuçlandırılmıştır." diye konuştu.



Konuşmaların ardından kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde yapılan 92'si 3+1, 48'i de 4+1 olmak üzere toplam 140 konut için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Konutlar için başvuru yapan 811 aileden 140'ı kura sonucu hak sahibi olmaya hak kazandı. Hak sahibi olmayı başaran bazı aileler sevinirken, hak sahibi olamayan bazı ailelerin de üzüldükleri gözlendi.



Hak sahipleri arasında 7 şehit ailesinin de bulunduğu öğrenildi.



Törene katılan Vali Kılıç ile AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TOKİ Finansman Daire Başkanı Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ da kura çekimine katılarak ailelerin sevincine ortak oldu.



Bu arada öğleden önce de Dodurga ilçesindeki 48 konut için kura çekimi yapıldı.