Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen EV'leniyoruz 2017 Evlilik Hazırlıkları Fuarı Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organşzasyonu şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.



Konusu: Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organşzasyonu



Türü: İhtisas Fuarı